公屋平均輪候時間微跌0.1年至5.7年　長者一人申請者等3.8年

房屋署今日(10日)表示，截至今年3月底，過去12個月獲安置入住公屋的一般申請者平均輪候時間微跌0.1年至5.7年，當中長者一人申請者的平均輪候時間亦回落0.2年至3.8年。至於今年第一季約5,300宗獲編配入住公屋的一般申請中，獲編配的長者一人申請佔約780宗；同一季度獲編配的配額及計分制下非長者一人申請約為740宗。

約5,300宗獲安置的一般申請中，有2,800宗獲編配翻新公屋單位。當局指，雖可供編配的翻新公屋單位較上季少，但在署方致力加快編配新公屋單位的努力下，約2,500宗一般申請能獲編配入住大埔富蝶邨的新公屋單位。當局解釋，由於新界區公屋申請者的平均輪候時間，一般較市區或擴展市區短約一年，因此上述一般公屋申請者相對較短的輪候時間，可反映在今季的平均輪候時間中，令公屋平均輪候時間在今年第一季輕微下降0.1年至5.7年。

展望未來，房委會將陸續有新公屋項目落成，而在今明兩年亦將有多個「居者有其屋計劃」及「綠表置居計劃」項目入伙，並同時透過繼續打擊濫用公屋，三管齊下地盡力提供公屋單位編配予公屋申請者。不過，上季提及「精進建築有限公司」的公屋工程項目因出現延誤並影響平均輪候時間，當局指這個情況需要數個季度才能消化，因此預料今年的公屋平均輪候時間會大致維持平穩，但在季度間仍可能會有輕微波動。

在2024年3月底，約有127,900宗一般公屋申請，比上季下跌1,500宗，相比2017年底的155,100宗已下跌了18%。而配額及計分制下的非長者一人申請則維持在約92,300宗，比2017年底的127,800宗下跌了28%。