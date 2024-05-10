補習社Little Frog稱按學號退款　僅數名家長取回數百元款項

有幾位家長已經獲得了幾百元的退款。

本港連鎖補習機構Little Frog（機構）懷疑結業，屯門區分區委員會表示，將會協助家長處理此事。昨日（9日）已經有家長收到通知將會獲退款，但到目前為止僅有幾位家長成功退款幾百元。而且，機構拖欠員工工資屬實，委員會表示會協助員工追回有關款項。

屯門區分區委員會委員莊豪鋒在電視節目表示，有家長昨日已收到機構通知，將會按學號逐個退回學費，但目前得知僅有2、3位家長獲得了幾百元的退款，當中最多的一位也僅獲得980港元的退款。

莊豪鋒還表示，有該機構老師昨日收到通知不用上班，而且該機構目前拖欠員工工資是事實，目前拖欠員工工資已達2個月，或已觸犯法例，莊豪鋒稱，目前正聯絡破欠基金墊付有關款項。莊又提醒有關員工，需要查詢自己強積金戶口，查看僱主是否有入賬。

另外，有家長也在同一節目表示，其每個月繳交3,906港元，且其在本周二(7日)下午向員工查詢時亦未收到停業消息。就在同一天晚上卻收到通知暫時未有安排課程，有關補堂措施日後會另行通知。但其表示，當日下午就已聽聞其他門店家長已經陸續收到不用上課的通知。另一家長表示，沒有想到發生這種情況，事前沒有任何預兆。