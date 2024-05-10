六福珠寶疑涉資料外洩事件　有黑客稱暗網出售會員資料

近期接連發生黑客入侵資料致外洩事件。近日有海外網站聲稱可以出售「Hong Kong Golden Luk Fook Database」的會員資料，未知所指企業是否為六福珠寶。該網站又指已掌握了500萬名「Hong Kong Golden Luk Fook 」的VIP及顧客個人資料，包括全部用家身份證，整個資料庫資料索價2.5萬泰達幣，現折合約為19.5萬港元。有專家認為，一般資料庫甚少會儲存用戶的完整帳戶密碼，通常會加密處理，認為外洩資料庫與大型企業一般採用的資料庫有差距。

據了解，若事件屬實，受影響範圍包括會員姓名、出生日期、住址、身份證號碼、電郵、帳戶密碼、手機號碼及微信帳號等，甚至有內地和本地客戶的個人資料。東網現正向六福珠寶及私隱專員公署查詢事件。

電腦安全研究員賴灼東表示，現時坊間的防火牆已相當成熟，可有效偵察和攔截多次嘗試登入資料庫的活動，但部分非金融行業的機構或會對網絡資訊保安掉以輕心，企業系統的安全設置非常重要，應有專業人員持續更新、測試和監察系統。

根據六福珠寶網站介紹，會員計劃按連續12個月累積消費可儲存積分，等級分為4級，其中最低級的「銀卡會員」會籍毋須消費，亦不設限期；之後則有「白鑽會員」、「彩鑽會員」和「金鑽會員」3個等級，有效期為2年，成為會員後在購物時可享有不同優惠。