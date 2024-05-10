港專學校網絡系統遭黑客入侵　最新呈報受影響人數逾8100人

香港專業進修學校網絡系統遭黑客入侵，校方的資訊科技網絡和檔案伺服器中的部分文件檔案被盜取及加密，部分學校文件或資料外洩。私隱專員公署今日(10日)回覆查詢時表示，根據港專最新呈報，受影響人數逾8,100人，較昨日(9日)所指涉3,200名學生多。

公署表示，2月下旬收到相關的資料外洩事故通報，涉及個人資料包括姓名、身份證號碼、電郵地址、電話號碼及地址，相關機構已根據公署建議通知所有受影響人士。公署已根據既定程序就事件展開調查，並呼籲受影響人士提高警惕，慎防個人資料被盜用。

據悉，是次外洩資料涉及約450GB的檔案，本周二(7日)於「暗網」遭公開，至今最少有近1萬人曾查閱相關資料。其中懷疑遭加密的資料包括校園管理、財務管理、學生活動，甚或包括個別員工的工作評估表等。

港專表示，今年2月下旬發現遭受高階且持續性的黑客以勒索軟件攻擊，已就事件分別向執法部門報案及私隱公署備案；校方已即時關閉受影響的電腦設備，並在獨立網絡安全專家的協助下展開調查，以及檢視及調查受影響的資料等。港專對事件造成的不便及困擾深表歉意，將會為所有受影響人士提供為期半年的免費「信貸監察服務」及「暗網監控服務」。

教育局回覆查詢表示，十分關注港專被黑客入侵，已敦促校方全面調查事件，及審視資訊系統的保安措施，並按風險為本原則，採取適當措施加強網絡安全，避免同類事件發生。並要求港專完成有關調查後提交報告。