屯馬綫洪水橋站進行預備工作　港鐵有信心2030年完工

港鐵屯馬綫洪水橋站項目今年3月獲批，將於今年內開展主體工程。港鐵表示，由於洪水橋站在高架橋上興建，並且是屯馬綫正在行車的路段，最大挑戰是部分工序必須把握收車後的「黃金兩小時」進行。為爭取時間，工程團隊已在屯馬線天水圍站及兆康站之間一段200米長的高架橋上，陸續進行一系列預備工作，以便日後組裝洪水橋站的月台及其他預製結構組件，有信心於2030年完工。

港鐵公司項目經理(屯門南延綫及洪水橋站)林偉德表示，屯馬綫洪水橋站的前期預備工序，包括調整架空電纜、遷移機電設備、加裝臨時護欄、照明系統及方向指示牌等；其中關鍵預備工序，要切割及移除高架橋兩則合計400米長、涉及140塊，共重約350噸的護牆組件，期間會架設隔音屏障及使用新型切割工具，以降低工程噪音。

林續指，為免影響屯馬綫列車服務，工程只能在收車後「黃金兩小時」進行，每周合共只有4至6小時工程時間。目前大部分工序已分拆，其中可在行車時間內進行的準備工作，會安排在日間進行。他形容，工程的最大挑戰是時間、保護現有鐵路安全，以及確保翌日能順利通車。

被問到臨近香港風季，高架橋上臨時護欄的安全性。林偉德表示，護欄設計上已計算所有會發生的負荷，例如風速、穩定性、行車時震盪等，且每個程序均有專業工程師，甚至第三方工程師審核，已預計最高風險情況，亦會安排相應的緊急措施。他預料，項目將於今年內正式動工，並會使用預製組件，以加快工程進度，有信心於2030年完工，以配合洪水橋新發展區首批居民入伙。