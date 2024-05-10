財委會通過撥款洪水橋／廈村新發展工程　涉款近300億

立法會財務委員會今日(10日)通過有關洪水橋/廈村的4個發展項目，所涉款項合共約300億元。有議員指基建項目經常超支，質詢當局如何控制成本；亦有議員質疑區域供冷系統是否符成本效益。當局回覆指有關項目採取的新工程合約會以分攤機制來控制超支情況；至於洪水橋發展區的工商業和物流倉庫設施有很大的供冷需求，建立區域供冷系統是有其必要。

有關撥款包括洪水橋／厦村新發展區前期工程第三期，以及第二階段工程，涉款分別約56.75億及202.72億；至於在洪水橋／厦村新發展區提供第一期區域供冷系統則為32.16億，另外下預留2040萬元，向洪水橋／厦村新發展區第二期發展中受清拆行動影響的合資格住戶發放特設現金津貼。

議員管浩鳴指本港的基建工程經常出現超支和延誤，他留意到政府文件指出工程超支費用由合約雙方分攤，詢問在甚麼情況下會觸發該機制。對於洪水橋擬建立區域供冷系統，議員陳克勤指啟德的區域供冷系統成效未明，質疑在未有節省多少電和維修耗費等具體數字前，為何要在其他地區複製。

土木工程拓展署西拓展處處長劉曉欣回覆指，有關的新工程合約會同承建商訂立目標價格，若果超過目標價格10%即啟動分攤機制，政府和承建商各佔一半即5%，冀藉此驅使當局和承建商共同控制工程風險。

機電工程署署長潘國英表示，啟德發展區的區域供冷系統，目前其廠房使用率約3成，亦未全面使用海水冷卻，相信要達到某個用量規模才可達致較氣冷式慳35%的目標。不過最新數據顯示，目前該系統已較氣冷式慳節省33%電力，故有信心當用量提升和全面使用海水冷卻後，現收費水平可以做到30年回本。

發展局常任秘書長常秘何佩玲指供冷系統有助洪水橋發展，屆時有工商業和物流倉庫設施等6百多萬平方米樓面面積，供冷需求很大，區域供冷系統是有其必要。