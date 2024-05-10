陳瑞娟當選總商會新任主席　指本港經濟復甦比預期慢

香港總商會今（10日）進行換屆選舉，原為常務副主席的陳瑞娟當選為新一任主席，她指香港經濟復甦比預期慢，但對香港未來發展有信心。上一任主席阮蘇少湄也指香港復甦進程不理想，指香港要鞏固和提升作為國際金融中心競爭力。

陳瑞娟表示，香港社會環境穩定，但經濟面對挑戰，復甦比預期步伐慢，她指利率繼續高企、地緣政治緊張，影響經濟前進步伐，而第一季GDP達到2.7%實質增長，認為正面、鼓舞，對香港未來發展有信心。被問到北上消費熱潮，她指去年3月開關，到現在一年時間，疫情市民長時間困在一個地方，因此現在想走出去，相信只是短暫性。

前任主席阮蘇少湄也表示，香港正處於經濟發展重要關口，但復甦進程不如理想，因開放式經濟體經常受外來因素影響，預計未來一段時間香港經濟將繼續受壓，她又指港人北上成風，本地消費動力不足，窒礙旅遊業發展，不過自由行計劃擴大，18區推出日夜繽紛、大型煙花，香港旅遊業可望穩定邁向復甦。

她表示香港作為企業地區總部地位，外資逐年減少創11年新低，貨櫃碼頭吞吐量萎縮跌出前10，香港集資額按年下跌三成，不過她認為過去幾十年香港一直因時制宜，今次要同心協力一同走出逆境，而香港要鞏固和提升作為國際金融中心競爭力，打造經濟增長新引擎。她指新田科技城是促進業界發展的重中之重，要拓展市場方面加大投資，持續深化和內地省市合作。她又認為，港口發展、區域總部和整體經濟息息相關，因此趨勢預期之內，不過香港需要轉型，如港口發展高端服務，舉例指航運保險服務等，並非單靠出入口。

總會理事、議員林健鋒表示，中小企營商面對重重阻礙和困難，而政府和銀行支援中小企發展是非常重要。他又表示撤銷辣招後，樓市方面「活咗」，過去數個星期樓市活躍之餘股市也旺，而沙特阿拉伯股票市場會和香港有緊密合作。他指政府應呼籲更多航空公司直航來港，尤其是東盟和中東。