東方日報A2：北都新市鎮　洪水橋撥近300億變身

被視為北部都會區新市鎮發展重要板塊的洪水橋/厦村4個發展項目，合共近300億元的撥款申請昨獲得立法會財務委員會通過。在透過發債以應付政府財赤的當下，有議員要求當局交代工程成本有多少是靠發債支付，有多少是來自庫房；亦有議員敦促政府正視基建工程成本高、效率低，以及經常出現超支和延誤的問題。當局回覆指有關項目工程量大且具相當規模，料吸引眾多承建商競投從而令政府得到較好的造價，加上輸入外勞計劃亦有助紓緩工資成本，而新工程合約則會以分攤機制來控制超支情況。

昨日通過的撥款，是用於工地平整和基礎設施工程，以配合洪水橋/厦村新發展區的相關發展；在洪水橋/厦村新發展區提供第一期區域供冷系統，並鋪設管道區域供冷系統的管道以配合第二期發展；以及向第二期發展中受清拆影響的合資格住戶發放特設現金津貼。

議員陸瀚民指相對於目前約7,300億元的財政儲備，今次撥款並不是小數目，況且當局日後還會就其他項目向議會索款。在勒緊褲頭的前提下，今次洪水橋發展項目290億元當中，有多少是靠發債支付，有多少是來自政府庫房？議員梁美芬關注政府的財政壓力，希望有關工程項目不會因減省支出而犧牲質素。她又指一些基建項目，如中港的工程人員對重新鋪設道路的開支估算，香港要100億，內地只要1,000萬就成事，差距如此巨大，她不禁憂慮港人的競爭力，況且本港一個海濱維修工程開展5年亦無寸進。由於北都要走現代化和高水準路線，成本卻如此之高，當局有否探討問題何在？議員管浩鳴亦指本港的基建工程經常出現超支和延誤，他留意到政府文件指出工程超支費用由合約雙方分攤，詢問在甚麼情況下會觸發該機制。

提到工程造價，區域供冷系統亦惹來不少議員關注。議員楊永杰指今次洪水橋區域供冷系統的32億元是前期工程造價，估計最終是120億元埋單。相較前海的區域供冷系統，鋪設水管90公里，供冷面積1,900萬平方米，總投資額40億；香港洪水橋供冷系統，鋪設水管45公里，供冷面積200萬平方米，總投資額120億元左右。單位成本以供冷面積來計算，前海是每萬平方米120萬元；香港是每萬平方米4,400萬元，兩者相差約20倍，他質問當局，為何香港造價較內地貴？議員陳克勤亦都質疑，目前啟德的區域供冷系統成效未明，慳了多少電，維修耗費多少？完全未有具體數字之下，為何貿然投入百多億在其他地區複製區域供冷系統？

發展局常任秘書長何佩玲回覆指，290億元不是一下子花光，相關工程期分10年，平均每年29億元，況且政府的工務工程在未來每年預計花900億元，數目雖大亦並非不可負擔，至於發債及庫房公帑的佔比，目前未能交代。由於洪水橋涉及260公頃土地平整，工程量大，即使分開7份合約都有一定規模，料吸引更多承建商競投，政府從而可以得到較好的造價，而發展局公務科亦會研究如何更好地控制成本，加上輸入外勞計劃，工資方面應有所紓緩。

土木工程拓展署西拓展處處長劉曉欣指政府的新工程合約，會同承建商訂立目標價格，超過目標價格10%即啟動分攤機制，政府和承建商各佔一半，即5%，冀藉此驅使當局和承建商共同控制工程風險。

對於區域供冷系統的質疑，機電工程署署長潘國英解釋，深圳前海的系統跟香港不同，難以直接比較。其實區域供冷需要因應地區情況、樓宇分布和地底設施而有其獨特設計，因此造價各有不同，他說洪水橋是雙機樓雙管網系統，比較啟德第三廠和東涌區域供冷系統，造價只相差6%。何佩玲亦指洪水橋的發展項目，屆時的工商業和物流倉庫等設施達600多萬平方米樓面面積，供冷需求很大，區域供冷系統是有其必要的。

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