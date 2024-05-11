再增8個個人遊城市　楊潤雄指會提升往來直航運力

內地再增個人遊（自由行）來港城市！由本月27日起，內地宣布將進一步新增8個個人遊計劃城市。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府各部門會與相關機構及旅遊業界加強協調，建立和提升香港與8個城市的直航運力。而香港旅遊發展局主席彭耀佳亦對增加個人遊城市表示歡迎，認為能讓香港開拓更多客源城市；有議員則期望新安排有助增加直航航線，與省內、省際高鐵串連成交通網，幫助香港旅遊業市場發展。

新增8個個人遊計劃城市包括，山西省太原、內蒙古自治區呼和浩特、黑龍江省哈爾濱、西藏自治區拉薩、甘肅省蘭州、青海省西寧、寧夏回族自治區銀川，及新疆維吾爾自治區烏魯木齊。

楊潤雄表示，政府各部門會與旅遊業界加強協調，以確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪。他又指出，香港的旅客承載能力在過去幾年已有所提升，有信心能為更多來自不同城市的旅客提供豐富優質的旅遊體驗。

彭耀佳則指，內地個人遊計劃即將覆蓋全國59個城市，而新增的8個城市均為省會城市，人口合共超過3,300萬，加上更多新措施便利旅客訪港，相信可以帶來更多「人氣」和「財氣」。旅發局又稱，會馬上在各個城市加強推廣工作，包括夥拍內地社交平台、旅遊業界、航空公司等，一同發放香港最新旅遊產品資訊和優惠，並聯同業界開拓和推廣香港多元化的深度體驗，以及各式各樣的大型盛事，吸引更多內地旅客來港。

議員姚柏良則表示，希望未來本港航空運力提升後，能夠便利香港居民到訪這些內地城市，同時帶動業界帶團到當地，推動雙方城市旅遊業發展，促進兩地人文交流合作。