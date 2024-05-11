舊樓維護主動權在業主　港府指各區情況及計劃不同

今年來天災人禍頻發，早前的華豐大廈火災和西貢區暴雨水浸問題，也暴露出當下的很多問題。民政及青年事務局今日(11日)表示，舊樓問題在本港一些的區域比較嚴重，針對這項問題政府亦有修訂《建築物條例》，希望給予維修舊樓更多誘因，但對於維修問題業主之間可能難以達成共識，而民政事務總署就會介入協助業主開會。另外，對於早前西貢區暴雨造成水浸，民青局指關愛隊在協助市民方面也發揮了很大作用，並且，關愛隊的工作不是為了「跑數」而是切實提升市民的幸福感。

民青局局長麥美娟在電台節目上稱，對於華豐大廈多年來未有遵守消防安全指引，是由於新冠疫情期間大廈的業主立案法團未能開會，以及業主之間對處理大廈各類相關問題持不同意見而難以解決造成。麥美娟表示，民政事務處會按照當區的具體情況針對性的的提供協助。包括法律諮詢與問題調解還會協助業主法團召開會議。她補充到，政府能做的只是盡量提供相關支援，實際解決問題的主動權仍在業主手上。希望業主能夠盡量配合政府的工作，及做好大廈的維護和保養。她還指出，舊樓問題在油尖旺區、深水埗等區較嚴重，各區面臨的情況會有不同，也會對應有不同的計劃，會按各區情況協助業主。

麥美娟表示，早前西貢區暴雨引發的水浸問題，關愛隊為協助市民亦發揮了很大的作用。相比於颱風的相對可預見性，暴雨來臨時的預警時間則很短，關愛隊需要盡可能快地將受災地區的即時情況上報到有關部門，協助政府展開工作。如上周暴雨導致長洲和翠屏河出現水浸，就是關愛隊和區議員及時上報情況，然後由渠務署同事跟進搶修以及時解決水浸問題。麥還表示，日後各區的天氣情況或難以預計，關愛隊已做好很多準備，為了在一些特殊情況出現時可以第一時間提供協助。

另外，麥美娟表示，關愛隊的工作不是僅體現在數字上，而是要看被服務對象對反反饋。各區關愛隊的指標會按照各區情況而設，例如長者較多的區份可能會上門探訪較多，她強調關愛隊的工作不是「跑數」，是為了得到市民認同及提升幸福感。