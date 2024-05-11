佐敦華豐大廈火警揭舊樓安全隱患　測量師促加快修訂消防條例

佐敦華豐大廈火警奪去5人性命，並造成多人受傷，令舊樓的安全隱患備受關注。香港測量師學會建議政府加快修訂《消防安全（建築物）條例》工作，賦予消防處及屋宇署更多權力，可以代表業主進行消防改善工程，以解決一些業主因各種原因未能遵從消防安全指示而引起的火警危險。

根據發展局數字，截至2022年底，樓齡50年或以上的私人樓宇，達到9,600棟，估計未來10年每年平均增加約620棟，當中不少是「三無大廈」，情況更令人擔心。香港測量師學會會長林家輝今日(11日)在電台節目表示，政府應檢討現時罰則，對於逾期仍然未遵從法定命令或者指示的業主，加強阻嚇，令業主履行應有的責任。

不過香港舊樓數目太多，要完全檢查同時又進行改善措施，並非易事，林建議政府可以優先處理超過60年樓齡，以及用途複雜、管理混亂及日夠失修的舊樓，因它們的消防隱患較多。政府可規定業主立案法團設立維修儲備金，更靈活安排維修工程，並為未來樓宇保養及消防設備更新，或者大型維修工程做好準備及預算，作出適當規劃。

林又建議，政府亦應優化現時的賓館發牌制度，考慮評估整棟大廈情況，如維修情況、有否僭建、走火通道、會否有一些屋宇署或消防處命令並未遵守，制定有關條款及標準，以鼓勵非自住業主參與樓宇管理，共同遵守樓宇安全命令。