九巴英製雙層電巴來往蘇屋邨及北角 今首航逾200人排隊坐頭班車

九巴最新引入的英製雙層電動巴士今日(11日)投入服務，於早上11時50分首航，行走112線來往蘇屋邨及北角。今早有逾200名巴士迷排隊等候坐頭班車。九巴表示，全新雙層電巴載客量達122人，與傳統柴油巴士看齊；未來會繼續擴充電巴車隊，惟電巴車價較柴油巴士貴逾半，期望與政府提供補貼，以減輕財政負擔。

新款雙層電巴由英國巴士製造商亞歷山丹尼士大生產，特別因應香港道路環境設計，而電池擺位亦經過特別編排，使車內布局與傳統柴油巴士無異，上下層分別設55及27座，加上40個企位，令整體載客量達122人，為全港載客量最高的新能源巴士。晚間充電兩小時，便可行走350公里，滿足九巴超過80%巴士每日營運需要。

九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕表示，九巴最新購入10部ADL雙層電巴，其中兩部已出牌，其餘8部今年亦會陸續投入服務。他指出，電巴車價較柴油巴貴一半以上，未來還要引入更多電巴，強調政府提供的財政補貼不可或缺。至於加價方面，他稱加價並非單一原因，會綜合各種不同因素，審視整體成本及可持續需要後，才會申請加價。

九巴副車務總監(西部)楊晉瑋表示，最新階段會安排雙層電巴行駛繁忙道路及隧道路線，包括3條過海隧道，例如西隧的900及904線、紅隧的112及171線、東隧的671線等。目前九巴共有82部電巴，包括30部單層及52部雙層電巴，行駛40條線，至今已有近740萬人次乘搭，共行走逾270萬公里，減少近3,800公噸排放量。