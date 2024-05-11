的士服務與需求脫節　消委會倡網約車合法化

本港的士服務參差常遭詬病，政府為此引入的士車隊制度，並於上月開放相關牌照申請。消費者委員會總幹事黃鳳嫺今早(11日)表示，消費者需要舒適可靠的服務，惟近年的士服務質素及態度不好，並指當市民外遊體驗到網約車後，自然會對點對點交通服務有訴求。她建議，若專營車隊未能滿足消費者，政府可考慮網約車合法化。

黃鳳嫺在電視節目中稱，全港約有逾9,000個的士牌主及1.8萬部的士，但的士牌照屬「買斷」模式，雖然政府仍可規管加價，但難以增加限制。她認為，消費者需要舒適、可靠的服務，惟部分的士服務質素及態度不佳，令消費者不滿，且一直未有改變。至於網約車服務則非常普遍，當港人外遊體驗過後，自然會對本地點對點交通服務有訴求。

對於港府已引入的士車隊制度，以改善業界情況，她指消委會期待最終結果，若的士專營車隊未能滿足消費者的期望，建議用循序漸進方法合法化網約車，且在平台、車輛及司機三個層面進行一定監管，包括車型、安全程度、車齡以及司機質素等，令消費者有全面保障。

另外，今年消委會成立50周年，黃鳳嫺表示，消費模式隨時代進步改變，例如資訊透明度愈來愈高，形容是「秒殺」，消費者會更期望消委會保護其權益，客戶層面因需變得愈來愈寬，包括弱勢社群，銀髮市場等。她續稱，電子消費成潮流，預料今年底將推出線上平台，協助消費者及商戶解決爭議。