走塑法例實施　有人認為砍樹不環保　環境局回應木及竹屬可再生

本港已實施首階段「走塑」，餐廳食肆禁止向顧客提供即棄餐具，並設有6個月適應期。近日網上有聲音質疑，用紙質與木製替代品需要砍樹，會否更加不環保，使用可降解塑膠是否會更環保一些。環境及生態局今日(11日)在社交媒體發文回應指，塑膠對環境及生物帶來的影響特別嚴重，且屬於不可再生資源，而木材和竹都屬於可再生資源，相比會更加環保。

環境局續稱，塑膠本身難以被分解，即使分解後會碎化成微塑膠，有科學家已經在人類血液中發現微塑膠，長此以往必定會對人類及整個生態環境造成嚴重威脅。至於網上提到的「可降解」塑膠，很多在堆填區內厭氧環境，或是在海洋環境中都不能完全降解，且同樣會分裂為微塑膠並帶來危害。而且這類「可降解」塑膠還不能與普通塑膠一起回收，否則會影響塑膠回收再造。另外，塑膠屬石油產品，是不可再生資源，而紙、木和竹都是可再生資源，特別是竹，由於其生長迅速，今年開始已經被認為是較理想的可再生資源。

環境局表示，「走塑」法例初見成效，很多市民在買外賣回辦公地方或是家中時已開始不要即棄餐具，一些餐廳反映有約7成外賣顧客已經開始不要外賣餐具，生態局稱是個令人鼓舞的開始。