社工註冊局被指偏離條例精神　傳政府擬改成員組成比例

社會工作者註冊局昨日(10日)遭勞工及福利局局長孫玉菡發文點名批評，指該局行徑及決定嚴重偏離相關註冊條例的精神，並置社會整體利益於不顧，損害社工的專業和公信力，並列出「5宗罪」，包括以多數票批准曾干犯嚴重罪行人士申請社工註冊或續期申請等，認為有必要完善註冊局管治。據了解，政府短期內將會提出改變註冊局的成員組成，令委任成員及政府代表人數多於選任成員。

面對相關批評，社工註冊局主席伍銳明表示，相信與勞福局之間或存在誤會，強調在法例的指定要求下，註册局已有清楚機制將國安法相關罪行包含在附表內，認為不存在註册局無跟進等情況；又透露已與孫接觸，並短暫交談，雙方同意稍後會面，以澄清當中的誤會。

對於改變成員組成一事，伍銳明表明未從任何官方渠道得知有關修訂，但坦言假若註冊局的甄選成員比例下跌，將對專業自主有相當大的影響。他稱明白註冊局需要有社會各界及政府代表參與給予意見，但認為應避免在專業團體放入政治因素，並強調每個界別都擁有自己的專業價值取向及文化，以配合社會整體利益，例如社工十分重視社會公義和人權，故需在工作上體現相關價值；而處理社工註冊和專業發展，亦同時會側重專業知識、能力及技巧等。

香港社會工作人員協會表示支持政府盡快改革及完善註冊局的管治，促進社工專業有序發展，惟期望完善後的註冊局，不會阻礙社工持續專業發展，相反應該是積極推動持續專業發展和提升，更好回應市民需要。

翻查資料，註冊局由15名成員組成，當中8名由註冊社工選出，6名由行政長官委任，他們分別來自社福界、法律界及會計界，其餘1名成員為社會福利署署長或其代表。註冊局對上一次於2022年換屆，當時開明派7人團隊全數當選，任期至下年1月15日結束。

此外，政府當局在2022年曾指，相關專業界別成員一般佔法定自我監管專業團體成員的過半數，現時註冊局的15名成員中有8名選任成員的比例，已是同類團體中最低，當局在考慮任何更改註冊局成員比例的建議時，必須顧及不同自我監管專業界別的整體安排。