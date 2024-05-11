優惠難留北上客　旅遊及餐飲業界看淡母親節市道

臨近母親節，本港不少旅行社為吸客，推出不少短期團優惠。有業內人士今日(11日)表示，今年有關的旅行團數量十分多，且價格不會特別高，主要旅行目的地會集中在大灣區附近。另外，本港不少餐廳亦推出母親節優惠，但從業者及相關人士卻看淡本地市道，餐飲業界預計今年母親節生意額將少15%，即使部分酒樓可做兩輪生意，但人均消費仍不樂觀。

不少旅行社將推出母親節短期旅行團，價格亦有優惠，甚至有旅行社以兩日一夜僅300港元作招徠。香港旅遊促進會總幹事崔定邦稱，據其所知今年以母親節為主題的旅行團數量非常多，由於沒有另外假期，相對的旅行目的地主要會集中在東莞、廣州、中山等大灣區城市。

相比於市民北上消費熱情高漲，本地市道則愈趨慘淡。因應母親節，不少本地餐廳紛紛推出套餐優惠，價錢對比往年亦有減少，但預定情況仍不樂觀。有酒樓直言，不少港人選擇北上消費，導致母親節訂位情況不佳，明日(12日)晚市仍未訂滿。另一酒樓負責人表示，由於有家庭選擇避開正日慶祝或遷就家庭成員時間，往年市道會持續10天，但對於今年的母親節的生意情況卻不抱希望，而且現時不少長者的消費習慣亦已改變，會更傾向北上消費。

香港餐飲聯業協會會長黃家和預計，今年母親節餐飲業生意額會下跌15%，若實際生意額能維持在下跌後的3.6億港元已屬接受範圍，並預料部分酒樓仍可做兩輪生意，但人均消費額可能會較去年下跌。