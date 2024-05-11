青協重新出發計劃　表揚8名曾誤入歧途青年重回正軌

在青年的成長歷程中，若要勇敢克服困難，跨越種種障礙與挑戰，需要有身邊人的支持和鼓勵，同時願意傾聽他們的經歷和感受。香港青年協會「青年違法防治中心」昨日舉行「重新出發」青年嘉許計劃2024頒獎禮，表揚8名一度誤入歧途的青年，部分人曾經吸毒、或因不同的犯罪行為被捕，經過家人關懷及社工輔導，最終能夠重拾目標和建立健康人生。他們的故事結集成「重新出發」電子書，讓社會加深了解他們的心路歷程和成長需要。

今年該計劃的主題是「聽．說」，共有8位年齡介乎15至20歲的得獎者。中其一名獲獎者Kiki（化名），中三離校後，過著充斥著損友和毒品的糜爛生活，後來因販毒被判入獄兩年。獄中日子讓她反思人生，決定改過自新，脫離壞圈子。現在她積極修讀化妝課程，立志成為化妝師，期望透過發展個人事業來回報家人的支持和信任。阿亨（化名）因無牌駕駛被捕，被判入屯門兒童及青少年院。在院所期間，體會到失去自由的痛苦，決心痛改前非，培養攀石興趣和設定個人目標。家人的支持推動他進步，如今他成功考取攀石牌照，建立正向生活。

該會總幹事徐小曼表示，此嘉許計劃為公眾提供一個難得的機會，能夠聆聽得獎青年的蛻變經歷；同時鼓勵仍然在迷途中的青年分享自己的故事和心聲給同行者，從中獲得勉勵、支持和啟發，幫助他們實踐理想，以遵守法規的方式生活。