筲箕灣300米夜光舞龍引人潮　餐廳無懼影響生意「開心最重要」

為慶祝農曆四月初八（5月15日）的「譚公誕」，筲箕灣東大街一帶昨日舉辦「閃耀東區夜飛龍」巡遊啟動禮。本報記者所見現場人潮湧湧，目測有逾200人圍觀夜光舞龍，氣氛非常熱鬧。有餐廳負責人表示，雖然因為活動封路對生意略微有影響，但樂見活動吸引人流，也令市民盡興，笑稱「開心最重要」。

「閃耀東區夜飛龍」的夜光舞龍全長逾300米，分為10段拼成，龍頭以傳統紮作工藝所做，龍身則用了逾900米長的LED燈串，造成彩色亮燈效果。今次活動更有250名東區居民穿上充氣龍服裝，以獨特的龍造型打扮呼應活動，為東區創下世界紀錄。

現場人潮墟冚，目測有約200至300人圍在東大街兩旁，活動在下午6時許開始，率先由一眾小朋友以可愛龍仔造型現身巡遊，之後便由夜光舞龍帶動全場氣氛，更有樂隊在旁打鑼打鼓，市民反應熱烈，紛紛舉起手機與夜光舞龍自拍「打卡」；甚至搶着摸摸龍鬚、沾沾喜氣。

東大街其中一間食肆負責人鄭太表示，封路對生意有少許影響，但難得一年一次，所以「唔緊要啦，咁高興！」她笑指香港已很久沒有此類熱鬧的夜間活動，認為今次機會可以讓市民外出走走、看看舞龍。