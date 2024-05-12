慈母棄夢想伴腦癱兒尋良醫　漸見好轉立志成乒乓球員

今日（12日）是母親節，一名偉大媽媽分享她陪伴腦癱兒成長之路。育有3名子女的張媽媽，長子天晉自幼腦癱，其左手、學習能力亦出現問題。為了兒子，她放棄多年的夢想，放下教鞭轉型為家庭主婦，十多年來她帶兒子踏遍各地遍尋良醫，甚至傾家蕩產也在所不惜，坦言：「世界咁大，一定有辦法！」終有日會治好兒子的病。雖然多年來天晉仍未痊愈，但病情已漸見好轉，更成為一名乒乓球好手，明年將加入香港體育學院受訓。

天晉約6個月大打針後出現不同病徵，經檢查後確診腦癱，右腦近三分一喪失功能。飛來橫禍，作為新手父母的張氏夫婦沒有怨天尤人，毅然接受挑戰。張媽媽更放下夢寐以求的教鞭，回家相夫教子。她坦言，自己父親同為教師，受其薰陶多年，深信老師是「人類靈魂工程師」，可以改變別人一生，對教席相當不捨。不過，她為了天晉遍尋四海，曾帶天晉到訪中、港、台，甚至菲律賓，只要有提供相關治療，甚至連氣功、「靈氣」等，只要無害，均會嘗試。

單單做訓練，每月最少要多花4,000港元，加上各種治療費用，令張媽媽的存款曾一度接近「清袋」。不過她認為照顧好子女是父母責任，不惜工本亦要治好天晉。為不治之症勞碌逾十年，仍如此努力，她表示：「世界咁大，一定有辦法！」天晉今年11歲，雖然仍無法自如地運用左手，亦有學習上的困難，但其他方面大致已有改善。而且張爸爸經常陪天晉嘗試不同運動與比賽，其中天晉最愛的乒乓球，打得相當出色，明年將加入體院接受殘障人運動員梯隊訓練。

比起讀書，天晉更愛運動，表示訓練「有啲辛苦，但做吓運動好開心」。面對病情，他樂觀地稱「都好嘅，可以識多啲朋友。」張媽媽在旁指，天晉性格樂天，很少覺得自己「有問題」，從不因病抱怨。而且長年對着有特殊需要的病人，亦令天晉了解有人比自己慘，令他更想去幫人。曾經試過學校火警演習中，唯獨不見天晉一個，原來他為了幫低年級小朋友推門，待全部人離開他才安心。她對天晉笑稱：「你咁論盡，不如你搞掂自己先啦。」

年紀輕輕，成長路上滿布荊棘。天晉表示多得父母沿路支持，想向他們講聲多謝，並說︰「佢哋又要送我去咁多地方，又嘥咁多錢去照顧我。」適逢今天是母親節，記者問及天晉有否準備禮物多謝媽媽，他笑言沒有，可能會叫爸爸送蛋糕。或者，只要見到子女健康、開心地成長，對父母而言已經是最大的禮物。