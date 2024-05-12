沙士襲港經濟重創　03年廣東4市率先開放

自2003年起，「個人遊」計劃便成為內地扶助本港旅遊業的計劃。當年本港爆發俗稱沙士的嚴重急性呼吸系統綜合症，經濟一落千丈，遊人疏落，中央政府於2003年7月28日推出「個人遊」計劃，首批開放廣東省4個城市，其後逐步放寬至內地其他主要城市。

2003年7月28日率先開放個人遊的廣東省城市分別是東莞、中山、江門、佛山。其後，內地於2004年及2005年幾度加入可以個人身份訪港的內地城市，到2004年7月，全廣東省已開通個人遊，城市增加至32座，北京、上海也於同時加入。到2007年，新增河北石家莊等城市，可「個人遊」城市總數達到49個。兩年後，深圳開放一簽多行簽注，之後於2015年改為一周一行簽注。今年3月，內地再新增陝西省西安市和山東省青島市為個人遊城市，加上本月27日將新增的8座城市，總共有59座內地城市的居民能以「個人遊」計劃來港。計劃亦成為內地人來港的主要途徑。

立法會曾在個人遊計劃落實10周年時研究對旅業的影響，數據顯示，2002年個人遊計劃未開始前，香港接待的旅客達1,660萬人次，其中41.2%來自內地，到了2013年，訪港旅客數字已飆升至5,430萬人次，當中75.0%來自內地。