無人機灣仔海濱亮相　遊客盼表演加長

當局為振興本地旅遊業頻頻出招，繼早前於本月1日進行首場海上煙火表演，昨晚又於灣仔海濱舉辦首場無人機表演，出動千架無人機，全長約10分鐘，在場觀賞的除有市民外，也有不少遊客，他們大都認為表演具吸引力，無人機換位時暢順，但認為表演時間過短。昨日傍晚至晚上時分，當局也安排了雪糕車於灣仔碼頭附近免費派發雪糕，吸引不少市民及遊客排隊領取。

無人機表演於昨晚8時開始，主題是下周的佛誕和太平清醮，1,000架無人機在維港上空約90米，以不同動態列陣，先後組成10多面旗幟、太平清醮花牌、海浪、小船、巨型平安包、醒獅、長洲北帝廟及平安結等圖案，期間平安包一度變成眨眼的開心圖案，最後以「平安」兩字作結。表演全長約10分鐘，當局早前表示，最佳觀賞位置是灣仔「HarbourChill海濱休閒站」及「水上運動及康樂主題區」，現場將同步播放表演音效，不少市民及遊客均聚集於灣仔海濱觀賞。

另外，為配合無人機表演，當局於昨日稍早時分，安排數輛雪糕車於昨日傍晚6時至晚上8時停泊在灣仔碼頭入口旁，免費派發雪糕，每人限取一杯，吸引大批市民和遊客一家大小排隊領取，一度形成一條「L」形隊伍，不少兒童對於有免費雪糕吃均表現雀躍。有市民指，活動可讓大家分享今日母親節喜悅，為市民提供更多娛樂，免費食雪糕亦「透心涼」。