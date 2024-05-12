東方日報A1：5‧27擴個人遊　8市3300萬人口　救港旅業零售

內地再增個人遊城市催谷本港經濟。國家出入境管理局昨日公布，由本月27日起，再新增8個居民可個人遊訪港的北方城市，香港旅遊發展局主席彭耀佳表示，新增8市共涉及3,388萬人，有助刺激訪港旅客「人氣」、並帶來「財氣」，該局隨即在內地多個社交平台上展開宣傳。不過，旅議會總幹事楊淑芬坦言，現時往來這些城市的直航航班不足，未來航空公司會開辦更多航班。香港零售管理協會歡迎內地決定，雖然旅客訪港模式有所轉變，零售業界仍會自強不息，致力推動本港成為「購物體驗天堂」。

根據國家出入境管理局公布，新增8個個人遊計劃的城市可赴港、澳，有關城市包括山西省太原、內蒙古自治區呼和浩特、黑龍江省哈爾濱、西藏自治區拉薩、甘肅省蘭州、青海省西寧、寧夏回族自治區銀川，及新疆維吾爾自治區烏魯木齊。由即日起，8市戶籍居民以及居住證持有人，可以向當地公安機關出入境管理人工窗口，或設在人工窗口的智能簽注設備提交申請，辦理「個人旅遊簽注」或者「團隊旅遊簽注」。

其中「個人旅遊簽注」包括赴香港3個月一次簽注、3個月兩次簽注、一年一次簽注、一年兩次簽注；赴澳門3個月一次簽注、一年一次簽注。持有人每次在港澳逗留期間不超過7天。

旅發局昨日已隨即在「小紅書」及微信等多個內地社交平台上，以簡體字發文宣傳，呼籲來自新增8個內地城市市民來港「盡情打卡」；又稱會立即在各個城市加強推廣工作，該局亦會聯同業界開拓和推廣香港多元化的深度體驗，以及各式各樣的大型盛事，吸引更多內地旅客來港。

彭耀佳昨日歡迎內地增加個人遊城市，指中央今年內兩度增加個人遊城市，反映對本港全力支持，而個人遊城市即將覆蓋全國59個主要城市，新增的8個城市人口合共超過3,300萬，相信可以帶來更多「人氣」和「財氣」。

楊淑芬亦歡迎新政策，但她指出，雖然這些城市均為港人熱門的出遊地點，但是往來航班不足，希望今次政策能帶來契機，既然有雙向旅客，相信航空公司很大機會會增加往來的直航航班；她又指新增的8個城市具消費潛力，相信很多當地居民從未到過香港旅遊，估計他們首次到訪會先到傳統旅遊景點，而香港今年有多項盛事舉辦，有信心旅客不止會來港一次。

楊潤雄表示，政府各部門會與旅遊業界加強協調，以確保口岸、旅遊設施、酒店及公共交通網絡等運作暢順，迎接旅客到訪；又稱香港的旅客承載能力已有所提升，有信心能為更多來自不同城市的旅客提供豐富優質的旅遊體驗。

議員姚柏良指新增的城市均距離香港較遠，若訪港應都是過夜旅客。他希望本港航空運力提升後，能夠便利香港居民到訪這些內地城市，同時帶動業界帶團到當地。航空公司及政界均歡迎有關措施，認為有助推動本港經濟發展，便利內地與香港的往來。

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