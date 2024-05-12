立會議會聯絡小組東盟考察　冀尋商機及經濟新動力

立法會任期已過一半，立法會議會聯絡小組成員今日(12日)首次外訪職務考察，出發前往馬來西亞首府吉隆坡，稍後再轉往印尼和新加坡。

同行的立法會主席梁君彥在社交平台貼文，指一連7日的職務考察，選擇這3個東盟成員國為目的地是別有深意。東盟與香港關係緊密，是香港極其重要的貿易夥伴，去年的施政報告曾指政府會開拓與東盟等市場的商貿合作，爭取早日加入《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)，以提升香港國際貿易中心的地位，故議員想藉考察香港經濟發展找尋新動力。

今次次考察行程非常緊湊，涵蓋工商貿易、數字經濟、房屋、交通、藝術文化及旅遊等範疇。他指今日抵達吉隆坡後，便會隨即與馬來西亞旅遊、藝術及文化部人員會面；晚上亦會與香港馬來西亞總商會的代表交流，了解港商在東盟的機遇和面對的挑戰。

考察團亦希望可與東盟3國更多政府部門、當地機構及企業交流，屆時將與東盟成員國代表和中國駐東盟大使會晤，加深香港和東盟的友好關係。行程中亦與到訪的國家，考察團亦會會拜訪中國駐當地大使，並與當地港商和僑民對話交流，以了解當地在政治體制、經濟及旅遊發展、創新科技及培育新興產業等方面的最新發展。同時亦會拜訪當地國會議長及議員，分享議會經驗。