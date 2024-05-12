議員指單靠煙火無人機　夜繽紛變夜經濟還有段長路

香港經濟復甦不似預期，政府推動夜經濟，力谷18區日夜都繽紛，然而曾被外界批評藥石亂投。有議員更指香港能否從夜繽紛走到夜經濟，除了煙火、無人機，政府要作出的努力、配合及計劃，還需要走一段路。

港人北上消費已成常態，為挽回市民留港消費吸引更多旅客，政府催谷各區舉辦日夜繽紛，議員江玉歡早前曾直指客量不足，商場和食肆延長營業時間只是曇花一現，香港夜晚仍舊靜英英，談何繽紛，指政府不但要想方法留客過夜，亦需提供更多夜間消費地方。

江玉歡今日(12日)在社交平台貼文，指一本有關夜經濟的書談及世界各地怎樣在20年前開始夜經濟的發展、夜經濟對城市帶來的好處、夜經濟的策略及管治模式等。她指世界有不少城市都希望能做到24/7的模式，將經濟攪活，令文化及生活更多姿多采，而夜經濟涉及的範疇並不限於旅遊業，晚間的勞工、交通的運行、特別的法例和規則等都需要一套夜間經濟策略在背後指揮。

如何訂定一套有效的夜經濟策略？她指需要得到各持份者的參與及市民的認可，城市如悉尼亦曾經透過公眾諮詢制訂了2030夜經濟計劃，亦有不少城市設立專為夜經濟研究及執行的機關，定下策略，與持份者溝通及提出修訂或制訂法律法規等，而該書列舉了大概20個城市發展夜經濟的例子。

她指香港能否從夜繽紛走到夜經濟，看罷這書，心裏想若香港真的要發展夜經濟，除了煙火、無人機，我們要作出的努力、配合及計劃，還需要走一段路。