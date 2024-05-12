30政府工程項目料今年落成　採創新建築元素

建築署近年為各部門興建多幢新政府大樓，預計今年將會有30個工程項目陸續完成，包括政府綜合大樓、公共泳池重建項目、學校及社區健康中心等。位於啟德發展區的税務中心於2022年底啟用，是首座政府建築採用創新的斜玻璃幕牆設計，可以減少炫光對附近環境的影響。建築署高級工程策劃經理馮耀亮表示，斜玻璃幕牆主要應用於税務中心的辦公室範圍，斜玻璃在視覺上與傳統垂直玻璃相若，但更具隔熱效能，能降低太陽熱能對建築物的影響，從而減少使用冷氣。項目亦採用了多項可再生能源技術及環保設計，獲得綠建環評新建建築最終金級認證，其中，辦公室的能源消耗量更降低約 35%。

同樣引入創新元素的白石角公廁是全港首個主題式智能公廁，項目提供一系列以人為本的智能設施和創新技術設計，當中包括實時遙距監測公廁情況，以提升運作效率。而天窗採用了空氣淨化太陽能玻璃天幕，為公廁提供部分電力，達至節能減碳目的，另外亦有手機充電裝置、獨立洗手位置及飲用水設備等。公廁設計和裝置均以單車為主題，使公廁與毗鄰的單車徑融合 ，獲得2023香港最佳公廁選舉金獎。

建築署亦正密鑼緊鼓進行多個工程項目。評為二級歷史建築的油麻地戲院是一個設有300個座位的劇院。由於戲院受歷史建築以及保育原則所限，戲院大堂和側翼舞台面積不足以應付運作需要。因此，建築署於2022年展開第二期工程，興建一座樓高6層的建築物提供排練設施及附屬設施 。建築物幕牆設計選材粵劇戲服的珠片繡，運用電腦演算幕牆圖案，應用玻璃數碼打印技術，靈活打印多樣化圖案於幕牆玻璃，玻璃釉面亦能吸收並反射部分陽光熱能，具有節能環保的功效。第二期建築工程預計於2026年完成 。

沙田石門安興里骨灰安置所將提供約40,000個骨灰龕位，項目設有供撒放先人骨灰及安放流產胎的紀念花園，整體規劃以綠化及園境營造安詳平和的氣氛，結合節能裝置和可再生能源技術，以推廣綠色殯葬，建築工程預計於2025年完成。

將軍澳入境大樓「婚禮花園」 大型裝飾「Weaving Love」，是香港首個使用3D金屬打印技術的大型試點作品，作品坐落於將軍澳入境事務處總部「婚禮花園」，大樓的婚禮禮堂預計今年6月底投入服務。建築署高級建築師（建築信息模擬技術）潘凱玲表示，根據承建商就今次項目估算，3D金屬打印技術對比傳統建築方法可以減少超過8成材料浪費。「Weaving Love」以頭紗為靈感，約5.3米長、4.5米深和3.5米高，以金屬絲勾勒出靈動的頭紗輪廓，以鏤空的心形紋理設計呈現愛的美態。未來會視乎情況將打印技術應用於其他合適的項目。

另外，建築署亦為立法會綜合大樓進行擴建工程，項目最大挑戰在於整個建築期間，都需要保持立法會的運作不受干擾。建築署工程策劃經理梁文聰表示，工程團隊採用了「組裝合成建築法」（MiC）建造新的議員樓層（11樓至14樓），以縮短工期並將工程造成的干擾減至最低，預計工程於今年11月底完成。