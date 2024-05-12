調查揭智障人士照顧者壓力如山　團體促增強支援

政府於本年第二季於全港21間殘疾人士地區支援中心各成立一「支援特珠學校離校生專隊」，有團體關注其人手及資源配置，並在今日(12日)公布網上問卷調查，發現3成智障人士照顧者為殘疾人士或長期病患者，存在「以殘護殘」的情況，逾6成受訪者更表示每日須提供13小時或以上的照顧，明顯欠缺時間休息。團體認為「支援特珠學校離校生專隊」有成立的必要，惟亦指出殘疾人士地區支援中心服務杯水車薪，惟其服務對象為特殊學校離校生，建議應擴展支援社區上的已成年智障人士，服務上亦應更著重於提升社區生活技能。

一同夢慈善基金會於2月20日至3月5日進行一項「特殊學校(智障人士)離校生支援需要及專隊意見調查」，以網上問卷方或收集187份意見，揭示照顧者壓力如山，有8成受訪者表示有情緒問題，1成半受訪者更表示其壓力達10分滿分，有7至9分高壓的亦達6成。

一同夢指出，「支援特珠學校離校生專隊」只為畢業前6至12個月至最長畢業後18個月至24個月服務，且在人手編制上服務特殊學校離校生，惟社區中的智障人士亦有同樣需要，建議擴闊對象至服務職業技能訓練學校畢業生，以及未有接受成人服務的社區智彈人士。