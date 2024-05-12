酒店業人手缺失勁　業界冀引外勞救亡

酒店業界疫後復甦步伐緩慢，香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉今日(12日)在電台節目表示，酒店業界面對最大問題就是人手嚴重不足，由前台、接待、執房都及餐飲部都嚴重缺人。他認為除了本地招聘外，更希望在不同地方招攬想來港工作的人才。他強調政府應加強對業界的宣傳力度，包括宣傳路線、酒店人手、酒店形象等。

徐英偉續指，全面通關後來港內地旅客人數不斷上升，至今香港仍是內地民眾特別喜歡揀選旅遊勝地之一，而旅遊發展局全力推動「盛事經濟」，亦希望透過舉辦盛事活動，提升香港旅遊吸引力。不過，他亦指出「盛事經濟」需要帶動到不同商戶，例如在 3、4月舉辦香港國際七人欖球賽及香港巴塞爾藝術展，一度令銅鑼灣及中西區酒店一房難求，就是盛事活動將大型會議、展覽等串連的好例子，可帶動經濟高消費。

而多間戲院接連結業，香港電影工作者總會發言人田啟文亦在同一節目中指出，總統戲院的結業令業界響起一個嚴重警告，擔心旺角新寶戲院都結業。他強調電影業生態特殊，戲院設備及規格要求向來比其他行業店舖嚴格，一旦拆卸，另覓地方重建不容易，更連帶影響票房。以往高峰期，全港戲院座位合共約13萬個，但近年則維持約4.3萬個，而隨着兩間戲院結業將再減少2,000個。

他認為電影資料館不時推出「回顧展」、「導演作品展」，票價只需30元，大受歡迎，反映市民仍愛入戲院睇戲，只是因疫情令行業大洗牌，串流平台隨時隨地可以睇戲，改變了市民睇電影的習慣，因此，他建議政府在不同地區多做這種電影展，重新培養觀眾入戲院的習慣。