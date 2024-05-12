破產市道殺埋身　救市照樣慢吞吞

香港經濟仍然低迷，五一長假期的內地客量不如疫情前，人均消費減2成，港府一味指望內地旅客打救經濟，中央日前雖增加個人遊城市，但面對零售業總銷貨值按年下跌7%，3月個人破產呈請按月急升近21%，惟政府仍然猛吹「經濟保持增長勢頭」，實際上各項數據卻顯示香港經濟前景未明，陰霾密布，《東呼即應》探討有關議題。

3月零售業總銷貨值是312億港元，按年下跌7%，市場原本預期上升0.9%，惟實際數字不僅差勁，更加終止連續15個月的升勢。首季合計，零售業總銷貨值下跌1.3%，表現是2年來最差。而且，數據尚未計3月個人破產呈請達到783宗，按月急升近21%，是自去年11月以來新高。

至於強制公司清盤呈請數字，3月有69宗，按月勁升3成，屬2年以來的新高。3月發出的接管或破產令多達641宗，按月升近16%，按年升近28%。港交所今年首季平均每日成交金額有994億港元，雖然按季升9.23%，但按年大減22.22%。

有團體發表「香港中小企營商狀況調查」，多達7成中小企的生意額，比疫情前同期下跌，分析指上述數字揭示了香港經濟前景未明，陰霾密布。單是今年第一季，就有多達2萬間公司撤銷註冊，中小企爆發結業潮，飲食業首當其衝。

《東呼即應》訪問市民的看法，市民黃小姐就看淡市況，她指其母從事美甲業，卻因現時很多港人北上美甲，本地的美甲生意都很慘淡；另一市民吳小姐認為，雖說疫情過後，香港經濟有復甦情況，但她認為實際上有點「不復以往」。另一市民黃女士指本地還有其他措施在推行，而且多人北上是因為剛通關，認為屬正常現象，之後可能港人會多留港消費。

銀河證券業務發展董事羅尚沛指，港股今年的形勢都不是太樂觀，因為沒有甚麼特別利好的消息。雖然美國不會加息，亦不會減息，但是香港的港股始終跟着A股走，兩者之間的關連性會比較大，加上香港正面對內地經濟下行的壓力，所以今年港股的前景不是太樂觀，預期全年來說都是一個上落市的格局。

羅指，港股現時尚未有起色並非單一原因，美股或者是日股，甚至金市等，都抽走了不少環球資金；港股亦一樣，抽走了資金。而內地經濟始終在復常之後，未見到太大起色，有很多地方債的問題需要處理，甚至乎兩會之後，都見不到有很多政策可以落地，A股方面亦都拖累了港股。至於香港樓市方面，二手樓或一手樓都紛紛減價，香港過往樓市財富效應非常重要，所以樓市減弱或靜下來的話，財富效應亦都停止了，這些對股市確實會有影響。

香港大學房地產及建設系客座副教授張聖典就認為，撤辣的最好時機是錯過了，有很多經濟活動，都跟樓價有掛鈎，譬如說借貸會拿「磚頭」去做抵押，若樓市向下的情況早日制止，其實會對於經濟下滑的速度有所改善。一般的投資者對於監管不是很擔心，反而最怕的是一些政策市，突然之間有行政手段，加稅或許是不准買賣，那就會無所適從，最擔心這種朝令夕改的情況。政府現在的方向很正確，逐步對樓市不要干預太多，投資者很敏銳，會在既定的框架中尋找空間，去進一步做投資。