茶果嶺海濱百人「發吽哣」　放空「躺平」1小時紓壓

港人近年對情緒健康關注趨增，有組織今日（12日）於觀塘茶果嶺海濱公園舉行「發吽哣大賽」，現場放置多張瑜伽墊，讓100名參加者席地而坐放空。比賽開始前現場一度下起傾盆大雨，最終延遲約30分鐘開始，參賽者為「發吽哣」出盡法寶，有人用退熱貼降溫「涼自然心靜」，亦有人出動摺疊躺椅「躺平」放空，有參賽者稱活動有助紓解生活壓力。

為促進大眾了解及關注精神健康和睡眠健康的重要性，香港遊樂場協會聯同海濱事務委員會，過去3日（10至12日）在茶果嶺海濱公園舉辦關注精神健康活動「Chill想放鬆祭」第二站，讓都市人於海濱自然景色下紓壓休息，更於今日舉辦「發吽哣大賽」，參賽者需於60分鐘比賽中保持放空，勝出者可獲「最強發吽哣」稱號。有參與市民表示，平日生活緊張，較少機會放鬆，特意參賽體驗放空，並希望了解和培養冥想習慣，藉此紓緩工作和生活壓力；亦有市民認為，現場提供耳機播放協助冥想的錄音，配合海濱環境，令人感到放鬆。

另外，現場擺放多張豆袋梳化，讓參加人士放空或靜觀，並設展覽介紹不同精神健康資訊、協助認知及改善精神及情緒狀態，又舉辦不同體驗班及工作坊，包括戶外瑜伽、空靈鼓、頌缽、磁叉、筋膜放鬆棍等。

海濱事務委員會主席吳永順表示，近日多場活動均利用海濱空間舉辦，包括月初尖沙咀煙火和日前灣仔無人機表演，反映海濱有無限可能性，相信未來陸續有不同活動讓市民參與。