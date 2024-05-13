東方民調：大削牙科街症　修例設實習期「頂檔」

本港牙醫人手長期嚴重不足，截至今年2月1日，衞生署去年度有101個牙醫空缺，比前一年度大增約32.9%，流失率達12.3%。截至去年10月牙醫空缺率增至24%，嚴重影響牙科護理服務，人手不足下，街症籌額自2020年起大減。有業界人士指出，公營牙科體系受移民潮及退休潮雙重夾擊，導致人手流失；有議員指長遠應加強培訓本地牙醫人員。

根據2020年人力推算，2030年和2035年牙醫的人手差距分別是115人和102人，到2040年才有望紓緩。由於行業約四分之三人手在私營執業，公營界別短缺更為嚴峻。正因為人手短缺，40多間政府牙科診所之中，至少9間需暫停部分服務，5間去年更錄得「0就診人次」，反映問題的嚴重性。

香港多年來面對牙醫短缺的問題，政府提出《2024年牙醫註冊（修訂）條例草案》，全面修訂自1959年起沿用的法律框架，為本地牙科畢業生設一年實習期，以及引入非本地培訓牙醫，若相關牙醫於公營機構工作至少5年，就可獲部分或完全免試正式註冊，希望紓緩人手荒。

而市民大排長龍輪街症事件經審計報告曝光後，當局提出補救方案，指正透過3方面紓緩牙科服務壓力，將與非政府組織合作，明年起加強向弱勢社群提供緊急牙科服務，並定下額外提供現時牙科街症最少兩倍名額的目標，還會推出青少年護齒先導計劃等。

有議員指出，公營牙科服務人手不足是長期問題，源於過去數十年當局投入牙科服務的資源，與普通科醫療服務相差很遠。他建議當局可改進牙科街症派籌，利用現有公共醫療相關應用程式，讓市民即日網上預約。另有議員亦對公營牙科服務短缺情況感到失望，直指雖然當局改變排隊輪候方式，但不加籌額亦無補於事；建議當局考慮資助公務員到私營牙科診所接受治療，騰空更多公營服務額予市民，長遠則應加強培訓本地牙醫及相關專職人員，從根本解決短缺問題。