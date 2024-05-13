東方民調：通宵守候在門　提早派籌治標不治本

基層市民為輪候政府牙科街症通宵排隊，當局其後調整派籌安排，但審計報告近日再揭政府牙科診所服務仍然不足，派籌數目更較疫情前減半，多間牙科診所有病人輪候逾7小時。「東方傳媒民意調查」結果顯示，近半有牙患的受訪者無求醫；三成人更稱無接受口腔檢或洗牙，沒有睇牙科的主要原因是睇私家費用昂貴，但輪候政府街症時間又太長。受訪者坦言即使政府增加街症名額仍僧多粥少，認為應改革牙醫服務政策。

政府牙科診所本是向公務員及合資格人士提供牙科福利，其中11間診所有街症籌額，向市民提供有限度緊急牙科服務。不過，新一份審計署報告發現，上述11間診所的籌額由2018/19年度的40,322個，至2022/23年度大減近半至20,337個，同期派籌比率則持續高於99%，反映市民需求極大；而截至去年10月，去年度籌額僅11,462個，11,310個已派發，當中11,229個已使用，比率達99.3%。多間牙科診所有病人輪候逾7小時，直至午夜開始登記派籌，反映名額經常供不應求。

「東方傳媒民意調查」近日以手機東網APP成功訪問341名18歲或以上市民，結果顯示，45%受訪者指有牙患問題，有求醫；但41%受訪者指雖然有牙患，但無求醫。調查亦發現，33%受訪者表示，全完沒有接受口腔檢查或洗牙；29%受訪者會一年一次；18%受訪者會兩年一次；11%受訪者會五年或以上一次；7%受訪者會三年一次；2%受訪者會四年一次。

而窒礙睇牙科的主要原因，63%受訪者指求診私家費用昂貴；16%受訪者稱排街症太耐；11%受訪者直指等牙患惡化再考慮；6%受訪者坦言有北上睇牙。政府牙科街症籌額較疫情前減半，市民排隊逾7小時，53%受訪者指，反映人手不足，服務供不應求；21%受訪者認為應輸入牙科人員來港；13%受訪者稱，政府牙醫流失率高，入職率低所致；11%受訪者認為，應增加本地培訓。

當局計劃明年增加兩倍街症籌額；研修例引入海外牙醫，35%受訪者認為仍僧多粥少；22%受訪者希望有幫助；22%受訪者直斥遠水難救近火；19%受訪者質疑難以達標。對於政府牙科診所主要服務公務員或合資格人士，小市民需睇街症或私家，49%受訪者認為，需改革牙醫服務政策；29%受訪者直指引起不公平；18%受訪者認為，應增加街症數額。