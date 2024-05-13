施工結合科技增效率　41個公屋地盤後年應用建築機械人

本港基層住屋需求殷切，加上科技日新月異，政府透過多個方向增加公營房屋供應，當中包括推動建築科技應用配合。房屋局局長何永賢今日(13日)接受傳媒訪問時稱，在2026年所有建造中的41個上蓋房屋項目將應用建築機械人，建築署及房屋署亦計劃利用機械人清洗大廈水缸，以提升效率及保障工人安全，惟強調工人不會被科技取代。而當局亦揀選部分屋邨做外牆粉飾等工程，盼提升居民歸屬感和幸福感。

自2020年起，房委會在新建築合約標書的評審準則，加入使用建築機械人的新規定，現時陸續有不同機械人在公營房屋項目施工。何永賢表示，今年將有24個建造中的上蓋公營房屋項目應用機械人，明年多8個，2026年再多9個，即累計41個上蓋項目；當中有些剛中標的承建商，其項目要待大樓起到某階段，機械人才做噴漆，但無論如何機械人技術將是未來趨勢。她又稱未來10年供應30.8萬個公營房屋單位的目標明確，且大樓多是「直上直落」，可供科技應用的場景很多。

根據房屋局提供的最新數據，利用建築機械人有助提速提效，如工字鐵切割機械人可增加生產力約180%，燒焊機械人可增加生產力約430%；室內噴漆機械人大概15至20分鐘自動完成一個2至3人單位的內牆及天花噴漆工作，時間比傳統工人有機會快3成至5成；而使用噴漆機械人可以「一人多機」遠程靈活操作，除了讓工人遠離粉麈，職安健和施工效率也得以提升。

何續指，希望應用機械人解決骯髒、危險及顧慮三大問題，但認為機械永遠無法百分百取代人，會減少師傅最辛勞的那些工序，例如在停車場，油漆機械人可負責大面積，但轉角位或邊位仍需工人精細的手工配合。

另外，「幸福家族．繽FUN屋邨計劃」去年揀選10個屋邨推行及蒐集民意，並根據屋邨特色和樓宇現況等因素，設計外牆和公共空間，有關工程進行中，預計今年起陸續完成。她透露，本年度再選定10個屋邨，其中包括坪石邨、龍田邨、富昌邨、石圍角邨和紅磡邨，會先在今年6月於邨內舉行公眾討論活動與設計工作坊，希望翻新計劃能每年選10個屋邨，並持續下去。