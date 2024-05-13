大灣區規則銜接機制對接案例公布　包括港車北上

廣東省政府新聞辦周一（13日）舉行粵港澳大灣區規則銜接機制對接典型案例新聞發布會，公布的第二批案例包括「港車北上」、「澳車北上」政策順利落地實施，高水平建設「1+12+N」港澳青年創新創業基地，創新實施粵澳貨物「一單兩報」服務，「灣區認證」推動三地質量認證規則銜接，粵港實現政務服務「跨境通辦」等。

廣東省發展改革委副主任、省大灣區辦常務副主任朱偉，會上公布16個大灣區規則銜接機制對接典型案例。當中還包括「灣事通」助力「三地同城、無感跨境」，首個大灣區商事糾紛司法規則銜接指引出台，廣東省人民政府在澳門首發貼標中歐《可持續金融共同分類目錄》綠色債券，橫琴口岸創新實施客貨車「粵澳聯合一站式」查驗，廣州探索科研用物資跨境自由流動新機制，深圳建立與國際標準銜接的醫院評審認證體系，珠海「小切口」立法助力澳門專業人士跨境便利執業，中山率先落地「港藥粵產」，前海率先試點推進建設領域規則與港澳銜接，南沙創新與港澳教育銜接機制，河套率先試點數據跨境交易。

朱偉提到，本次遴選工作得到各地市、各部門響應，共收到有關單位申報54個案例，最終遴選出上述具先進性、創新性、示範性典型案例向媒體和公眾推介。他指出，其中5個屬要素跨境流動類，5個屬民生融合類，3個屬營商環境類，3個屬重大平台建設類，與第一批典型案例相比延續了創新價值高、示範效果好等特點，並有進一步深化拓展的新成效，規則銜接更加注重回應民眾關切。