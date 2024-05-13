港大醫學院有意落戶港深創科園　學生增北上學習機會

政府近年計劃在落馬洲河吐區建立港深創科園，以將香港發展成醫療創新樞紐。香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星近日受訪時表示，香港大學早前與港深創科園簽署合作備忘錄，有意落戶園區，又認為本港具備頂尖臨床試驗質素，藥物研究獲世界各地認可，但本地市場不大，人口不夠多，相信在與大灣區形成聯繫後，才能吸引海外投資者。他又稱，港大醫學院未來會給予學生更多北上交流研習的機會，希望日後能夠進駐河套區並進行更多藥物研究。

劉澤星認為，在建立港深創科園後，發展跨境醫療對香港和大灣區都是「雙贏」，因可以幫助大灣區發展，亦可利用大灣區資源支援本港醫療發展，而港大亦計劃先在港深創科園，推動藥物研究，預料會連接港大深圳醫院，並為港大醫學院的學生提供北上學習機會。對於本港科研發展，劉澤星則認為，內地新藥可在港試驗，以取得海外藥監機構認可，令本港成為流通世界的「超級聯絡人」。

不過，劉亦坦言本港與內地醫院文化和體制有差異，若港人在內地就診時有所爭執，劉認為兩地可探討和統一相關制度，令醫護和病人更安心，亦有助減少爭拗。