社福機構設專項基金　議員憂學習國情變吃喝玩樂團　促設KPI

去年發表的施政報告提出為津助福利服務的非政府機構，提供5億港元的專項基金，用於員工培訓及系統提升、提高員工的專業知識等範疇。有議員關注當局會否就專項基金使用設績效指標（KPI），又擔心國情學習會變「吃喝玩樂旅行團」。另有議員質疑用1億港元做國情研習「不成比例」。政府回應指當局會就個別項目作抽查，了解實際運作情況，又指最早將於5月底舉辦首個交流團。

法律界議員林新強關注當局如何確保款項用得其所，不會變成「吃喝玩樂旅行團」。社福界議員狄志遠問及當局是否有就5億港元的專項基金設立KPI，當對業界是否有期望，又關注當局預留1億港元作資助機構安排員工參加國情研習課程及內地交流團，佔整筆基金的20%，質疑用在國情研習的款項「不成比例」，而目前市面上均有不少基金可以申請用作國情教育，但專項基金總額只有5億港元，在資源緊絀的情況下，當局為何要預留20%作作國情教育。

勞工及福利局副局長何啟明回應指KPI一事上，當局會視乎機構的建議書再釐定，當局亦會委託內地的民政局協辦旅行團，如果有機構活動與建議書內容相距甚遠，當局有辦法作出跟進。

議員林素蔚同樣關注1億港元作國情研實培訓課程安排，問及是否有具體培訓計劃及當局如何確保資金不被濫用。何啟明指因應社福機構可能沒有舉辦交流團的經驗，因此當局會委託有相關經驗機構協助，最早會在今年5月底舉辦首個交流團。社會福利署助理署長(津貼）陳創麗回覆指機構需要提交成效報告，而機構運用撥款時需要每年向社署提交的經審計財務報告中。

議員陳沛良續問協助舉辦交流團的機構是否需要得到當局認可，才可以負責相關項目，社福機構是否不能自行另外尋找機構協助，又質疑如果容許機構自行填寫成效報告會令機構「自己講自己，一定唔會有啲咩講到出嚟，唔通我攞咗你啲錢，我話做得唔好」，促直接設立KPI。何啟明回應指如果機構的目標與審批時相差甚遠，當局會作查詢。陳回應指機構申請基金時需要清楚列明申請目的，以以及要達成的指標，當局會抽查項目實際運作情況。

另一議員陸瀚民關注在國家安全培訓上，當局會否為機構訂立KPI。議員鄧家彪則關注當局除提供培訓外，會否要求社福機構「要做多啲」，例如會否因應回歸和國慶設定指引「懸掛國旗」。何啟明指針對社工對國情認識要有正面推動，以「要有基本底線嘅維護」，強調基金為「正面」，希望推動業界對國家的認識。何啟明回應指當局會鼓勵業界多做增加國家的認識，如果有機構協助政府推廣政策「有分數的提升」。