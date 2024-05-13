政府指不存誤解　再轟社工註冊局偏離公權力　改組方案適時公布

改組社工註冊局爭議不休。勞福局局長孫玉菡今日(13日)再轟註冊局偏離公權力 ，斥目前註冊局「置公眾利益於不顧」，「有必要完善佢哋嘅管治嘅」，又強調不涉政治，而改組的具體方案會適時公布。社福界議員狄志遠則認為註冊局不應為「政治角力平台」，建議改革方案可參考醫務委員會組成安排。

對於註冊局主席指局方存在誤解，孫玉菡強調清楚知悉社工註冊局的情況，強調當中無誤解，形容目前有「好嚴重嘅問題」，質疑註冊局偏離公權力 ，斥目前註冊局「置公眾利益於不顧」，同時損害社工專業性，有必要完善註冊局管治，一旦有方案會適時公布，強調他提出的擔憂「不涉及政治」。

他又指作為局長如果發現註冊局行為有偏差，有必責任指出，需要採取行動，「有必要完善佢哋嘅管治嘅」，具體方案會適時公布。

針對今次事件，狄志遠指過住開會有不少爭拗點，令會議冗長，但註冊局不應為「政治角力平台」，「為爭拗而爭拗」，而自己作為局外人不評論爭拗誰是人誰非，強調社工註冊局作為專業團體任何改變應為促進更專業，不能單純為促進行政影響力，不能因有兩個陣營對立「我就重組佢」，去主導會議，期望政府方案能令社會感到團體更專業，而非為了方便管理。

狄建議改革方案可參考醫務委員會，由大學或專業團體推薦人加入委員會，目前8個選舉產生，6個委任，1個政府官員，相信不會引起政治角力重申作為專業團體專業人士應佔一半比例，促政府要與業界商討方案。

至於涉及一名正由法庭處理暴動控罪的社工，出任註冊局紀律委員會備選委員小組惹起爭議，狄志遠指判案當中未判定罪應採用「無罪定論」，但一般機構遇到相關問題都會採用避嫌做法的做法，例如有社工停薪留職個案，要關注公眾考慮，又指出避嫌「唔係獨特做法」。

被問及改革方案由政府提出而非業界醞釀安排是否可以接受，狄指「都無所謂嘅中，強調只要可達更專業發展，與業界商量為理想安排。