新增８個內地個人遊城市欠直航　議員促政府協調開通

上周公布內地新增8個赴港個人遊城市，使適用城市增至59個。有議員指今次開通的個人遊城行城市幾乎全部都沒有直航航班到港，希望政府協調機管局和航空公司，早日開通直航方便旅客，同時做好宣傳推廣。

該議員認為措施對推動香港高質量旅遊發展有重要意義，有助振興香港經濟，對零售業市道帶來好消息，希望港府做好部署，協調旅遊業界推出優質旅遊產品，同時平衡市民需求和旅客體驗，打造香港好客之都形象。

另一議員陳沛良指新增個人遊的內地城市經濟增長勢頭好，屬於高消費群城市，由於這些城市距離香港較遠，相信當地旅客來港旅遊，會選擇留港過夜和消費，可以進一步振興本港旅遊業，並帶動相關的住宿、餐飲、零售、娛樂等其他行業的經濟活動，從而促進本港經濟進一步增長。

他又指在8個新增城市當中，目前有4個與香港未有直航航班，希望航空公司可以盡快加開直航，並增加航班數量，政府和業界都要提前部署好人手和公共交通等各項配套，提升接待能力和服務質素，迎接巨大的遊客流量。他亦希望未來可將內地更多不同城市納入個人遊的範圍，令兩地市民往來更加便捷，促進雙向奔赴。