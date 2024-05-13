確認屬屠龍小隊最高決策人物　黃振強供稱曾與同謀討論殺警

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國(反恐怖主義措施)條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男1女不認罪，案件今日(13日)在高等法院續審。已認罪的黃振強續以從犯證人身份作供，並確認他屬「屠龍小隊」最高決策人物。

黃振強今日接受盤問下，確認他屬「屠龍小隊」最高決策人物，他曾與同謀者吳智鴻，討論殺警「大行動」。被告劉佩凝的代表大律師指，黃振強曾向三間財務公司借貸，案發時每月須還款共約3,000港元。劉佩凝曾分7次轉帳共24萬多港元給黃。黃確認。對於劉是否「屠龍小隊」成員，黃說界線模糊，形容她不是常規主要成員。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國(反恐怖主義措施)條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。控罪串謀者包括黃振強。

案件編號：HCCC164/2022、HCCC255/2023