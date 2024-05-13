詹培忠父子串騙案　控方續讀承認事實

前立法會議員詹培忠及其兒子詹劍崙2021年被廉政公署檢控，指他們為一間上市公司配售可換股票據時，涉嫌隱瞞秘密「買殼」協議，另有一名無業女子亦懷疑涉案。3人分別否認串謀欺詐及處理從可公訴罪行得益等罪，案件今日(13日)在區院續審。控方續讀出承認事實。

3名被告依次為詹培忠(77歲，董事)、詹劍崙(52歲，商人)及王蓓麗(女，65歲，無業)。詹氏父子被控兩項串謀欺詐罪，指他們於2013年7月1日至2015年11月15日期間，連同馬鐘鴻及其他人，串謀詐騙亞洲資源控股有限公司(下稱亞洲資源)、其董事會、其股東以及香港聯合交易所有限公司。王蓓麗則被控一項處理從可公訴罪行得益罪，指她於2013年10月24日至2014年1月24日間，與馬鐘鴻處理由亞洲資源發行，本金為4,200萬元的可換股票據。詹氏父子早前申請永久終止聆訊被拒。

控方今日繼續讀出控辯雙方承認事實，提及2013年8月15日，亞洲資源與配售代理利豐證券有限公司訂立配售協議，內容有關由配售代理配售可換股票據。同年9月16日，時任亞洲資源主席詹劍崙發出通函，於同年10月3日召開股東特別大會通告。到10月3日，詹劍崙發出通函，講述股東特別大會票表決結果，99.92%贊成，0.08%反對。

今次事件原本尚有一名男被告馬鐘鴻(48歲，商人)，但他之前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。馬鐘鴻涉及上述全部3罪。在涉案時期，詹培忠是亞洲資源控股的大股東，詹劍崙則為主席。馬在案中首次提訊時不獲保釋，其後獲高院批准以現金連人事擔保共715萬港元保釋外出，但之後沒有依期應訊。

案件編號：DCCC 439/2022