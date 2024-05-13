太平清醮做大戲　捧場街坊多長者　值理會指居民滿意中型包山

長洲太平清醮開始打醮，長洲北帝廟遊樂場今日(13日)戲棚已大戲連場，吸引附近街坊「睇大戲」。旁邊的3座22呎高「中型包山」亦已上平安包，有旅客在包山前拍照打卡。負責人表示，過往的巨型包山會否永久「失蹤」，視乎長洲居民的意見。

東網記者今午約2時到北帝廟(玉虛宮)外視察，附近已用竹棚搭好神壇，大戲棚亦已有粵劇表演，台下有數十名街坊欣賞，較多為長者，棚外亦吸引旅客圍觀。戲棚旁邊、早前一度被強風吹塌的3座中型包山棚亦完工，並已裝上平安包，似乎一切準備就緒。長洲太平清醮值理會主席翁志明預料，今年的太平清醮在旅發局無人機表演等宣傳下，能吸引逾6萬旅客人次來長洲，較去年多1萬人次。

對於太平清醮標誌之一的逾50呎巨型包山第2年「失蹤」，翁志明指，過往的承建商最近兩年因人手問題而沒再承辦，去年以掛畫及小包山頂替遭街坊狠批，今年因而另搭中型包山。至於巨型包山未來會否重現長洲，翁指出，搭建中型包山後，街坊均十分滿意，暫時無再建巨包山。

另外，香港郵政近日推出的太平清醮特別郵票，其中一款印上舞龍舞獅圖案，卻被指不符長洲不會舞龍的傳統。翁志明提到，長洲太平清醮等節慶一貫傳統均不會舞龍，只會舞麒麟、貔貅等，但部分旗幟上亦會印有龍的圖案。他續指，香港郵政曾向他展示涉事郵票的設計，但由於忙於籌備太平清醮，而設計圖比較模糊，因而未有仔細檢視。