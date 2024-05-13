32歲長期病患漢確診猴痘 曾訪內地且在港有高風險接觸

衞生署衞生防護中心今日(13日)表示，正調查一宗猴痘確診個案，涉及一名有長期病患的32歲男病人，他於5月7日開始出疹，並於5月9日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診，病人情況穩定，並正被安排入住瑪嘉烈醫院。中心並提醒市民提高警覺，避免與懷疑感染猴痘的人士作密切身體接觸，同時強烈建議高風險目標群組人士接種猴痘疫苗。

初步調查顯示，他於潛伏期內曾在香港有高風險接觸。此外，他曾於4月19日，以及4月23日至5月2日到訪內地，根據病人提供的資料，他上述時間於內地沒有高風險接觸。中心暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連。中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

防護中心呼籲，高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，以減低感染機會或感染後出現較嚴重病徵的機會，並建議出現皮疹、發燒、發冷等猴痘症狀或懷疑自己受感染的人士應立即求醫並接受治療，不應與其他人士進行可能接觸到皮疹或體液的活動。市民亦應時刻保持良好個人及手部衞生，預防經接觸傳播或感染病毒，並避免與懷疑感染猴痘的人或動物作密切身體接觸。