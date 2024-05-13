微信之內詐騙多　《東呼》提你點預防

即時通訊軟件「微信」近年覆蓋率愈趨廣泛，亦引來了不少騙徒「獵食」。除了微信官方列出的十大常見詐騙手段外，近期騙徒又再變陣出擊，借助人工智能犯案；亦有騙徒覷準了用戶不太熟習微信的支付系統之操作，乘機騙錢；甚至是假扮成苦主的朋友以降低戒心，並叫苦主做任務以騙財等，有苦主向《東呼即應》求助。臨床心理學家認為，一些社交能力較弱或孤獨的人，即使騙徒來電也沒有人提點這件事是不妥的；或是有些受害人會將事件合理化，令到自己都不覺得被騙，最後便愈陷愈深。

《東呼即應》近日接獲微信騙案的苦主求助，苦主絨衣(化名)表示，去年曾在二手交易平台上出售遊戲帳戶，接獲騙徒聯絡稱是未成年人，沒辦法使用支付寶，亦無法使用該二手平台的交易，問能否使用微信支付，由於絨衣當時急切想出售便同意，並添加了騙徒的微信帳戶讓對方轉帳。雖然絨衣看到有轉帳的介面，但沒有收到轉帳的款項，騙徒就稱可能是網絡卡滯後，對方還將轉帳成功的截圖給絨衣看。惟過了24小時後，仍未收到錢，在打電話詢問微信官方客服後才發現可能被騙，後又發現對方的轉帳紀錄有修圖的痕迹。

市民郭小姐認為，現時人工智能(AI)普遍，曾聽過有人利用AI扮成你的家人，可以和你視像通話、欺騙你，並請求幫忙轉帳等，有些防詐騙意識不太強的人，便會很容易中招。

另一市民林先生也表示，曾經也有收過不少騙徒傳來的訊息，一般都是可能叫你投資、或是說之前已經聯絡過、或是假裝認識，林先生表示通常他都不予理會，避免中伏；但身邊也曾有朋友被騙，雖然不知道詳情，但聽說朋友被騙了數十萬元。

市民邱先生則指，近年也接獲不少騙徒短訊，通常以親人為名，大多是說你親人出事，以欺騙老人家；或是扮成學者及專業人士等，假意幫忙投資；若要避免詐騙，就不要相信此類陷阱，坦言這個世界「沒有咁大隻蛤乸隨街跳」，例如說投資可以賺很多錢，但騙徒教你的投資伎倆，已經足以令人生疑。

臨床心理學家黃沛霖表示，一些社交能力較弱或孤獨的人，因為不願意跟別人分享身邊發生的事，若有騙徒來電或發訊息，亦會沒有人提點；另有些人或會自作聰明，即便知道「沒有咁大隻蛤乸隨街跳」，也會覺得這些事不會發生在自己身上，最後就會「落疊」了。