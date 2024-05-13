市建局衙前圍道/賈炳達道項目200居民個資　有潛在外洩風險

近日多間機構及政府部門發生外洩個人私隱事故，有機構重新檢視其雲端伺服器平台。市區重建局今日（13日）公布，其使用的雲端平台服務，與近日發生網上伺服器平台系統安全事故的一間資訊科技服務供應商雲端伺服器平台為同一間，發現儲存於此供應商雲端平台的部分個人資料，有潛在外洩風險，故已即時停用相關供應商雲端平台，並刪除有關資料。市建局向受影響的200名人士致歉，現已就事件向香港個人資料私隱專員公署報備。

受影響的人士包括200名向市建局提交登記表格的居民，相關資料、連同收信人的姓名及地址。因應市建局於上月底展開業權收購的衙前圍道/賈炳達道發展計劃，於4月30日發信邀請受影響的業主、租客和商戶出席簡介會，並讓居民在邀請信上掃描二維碼後，連結至供應商雲端平台，填寫出席簡介會的場次及提供最新聯絡電話。

市建局於5月3日進行檢查期間，發現該雲端平台讓使用者在無需以帳戶及密碼登入特定頁面的情況下，便能在平台內部數據層選項中，瀏覽專屬登記表格所儲存之資料。事件涉及於5月2日至5月3日期間約200名已回覆出席簡介會的居民或商戶的個人資料。市建局就事件向該約200名居民致歉，並將逐一通知受影響人士。

據市建局了解，由於使用數據層搜尋資料屬專業領域範疇，未有證據顯示相關資料被公開，並強調相關供應商雲端平台與市建局內部系統沒有直接聯繫。