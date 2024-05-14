長洲太平清醮深度遊　體驗古早冰廠日常　一嘗「舞麒麟」驅邪

長洲太平清醮已開始打醮，明天(15日)將舉行飄色會景巡遊及搶包山比賽，勢吸引大量港人及旅客入長洲遊玩。不過，除了享受當地馳名的大魚蛋、芒果糯米糍等美食之餘，旅客在長洲亦可參與「深度遊」，參觀逾60年歷史、全港最落後的冰廠；亦能體驗舞麒麟，探索長洲的另一面。旅遊業界期望透過特色深度遊，吸引更多旅客多留港，帶動消費。

長洲冰廠街的一幢2層樓高的樓宇，外貌比較殘舊，門口並沒有招牌，並不顯眼。但這間原來是擁有逾60年歷史的長洲冰廠。長洲冰廠屬於全港最早時期建立的冰廠之一，現時的運作模式與當年相若，主要服務漁民及附近食肆，高峰期每日量產過百噸冰，但隨着漁業式微，現時產量只有當年的10%。

長洲冰廠負責人李瑩俊表示，廠房近年雖然已轉用新一代製冰機，但運冰的模式與過去無異，會將冰裝在大膠桶，工人推手推車送予漁船。參與深度遊的旅客能嘗試在冰房鏟冰及推動裝滿冰的手推車，體驗工人的日常。

深度遊旅客亦會獲安排到長洲文化館，認識非物質文化遺產之一的「舞麒麟」。活動指導員徐安滴介紹，舞麒麟傳統上能驅邪、潔淨社區，但因為長洲人認為，舞龍的形態與海浪相似，亦對龍有所忌諱，因此不會舞龍而舞麒麟。旅客即場能夠接觸其中一款以竹蔑、紗紙等製造的「如意面」麒麟，重約4公斤，能即場舞動。徐透露，一般女士不准正式舞麒麟，但館內的未「開光」，因此女士亦能參與。

推出行程的博壹文化交流中心項目經理吳偉本表示，兩日一夜行程亦會到有85年歷史的老字號粥店，品嚐買少見少的火水爐烹製粥品；又可１手試做平安包；參加特色吹糖工作坊；會享用大排檔風味漁家海鮮餐，亦會住在長洲露營園區，收費約1,880港元。他提到行程屬中等價位，不算大眾化，相信喜歡文化旅遊的人會接受。

旅遊業議會總幹事楊淑芬亦說，深度遊並非鬥平，要以質量、故事取勝，期望多發掘另類行程，吸引旅客多來香港，多留數天，從而增加本地消費。