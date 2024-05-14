照顧者崩潰求助　專線3日始回覆

本港過去數年時有發生照顧者相關的倫常慘案，當中不少涉及「以老護老」及「以老護病」的情況，而在本年一半未過，已發生至少3宗與照顧者相關的倫常慘劇。縱使當局時常強調慘劇「一宗都厭多」，但數字背後，除了反映照顧者壓力爆煲外，亦反映現時的政策、津貼及相關服務杯水車薪，社會對於照顧者的支援亦嚴重不足。

現時政府對照顧者的支援政策相當零碎，觸及率亦不理想，較廣為人知的便是去年9月，推出的24小時照顧者支援專線，本意在於由接聽社工為有需要照顧者提供資訊，轉介和配對社區上合適的服務。不過社區組織協會曾指，有照顧者反映當下有緊急情緒輔導需要致電熱線，結果隔兩三日才獲回電。而截至3月中，當局指專線接收逾14,600個來電，平均每日接80個來電，照顧者輕生事件依然時有發生。

而當局去年亦將關愛基金下的4項經濟援助計劃恒常化，當中包括「為低收入家庭護老者提供生活津貼計劃」、「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」的兩項照顧者津貼計劃，每月津貼額亦由2,400元增至3,000元。惟曾出現因審核程序而導致中斷發放的情況，約180名「為低收入的殘疾人士照顧者提供生活津貼計劃」申請者，未能於去年12月領取11月份的津貼，涉及金額約54萬元，最後有關款項於本年1月才獲發放。