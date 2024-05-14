社協指扶貧政策要有優次　現有措施必須繼續並優化

本港社會貧富懸殊，政府提出要「精準扶貧」，對象有95萬人，包括來自劏房戶的21.4萬人、來自單親戶的21.3萬人，及55.5萬名老人。扶貧委員會委員、社區組織協會副主任施麗珊今日(14日)在電台節目表示，該3個類別人士屬貧窮人口中較嚴重的，當中可能有重疊，例如單親或長者有可能是劏房戶。另外，這3個類別未完全涵蓋所有貧窮人士，例如在職貧窮和貧窮兒童等。

她認為扶貧政策要有優次，現有措施必須繼續並優化，包括在職家庭津貼計劃，學校託管服務等都可以擴大。必須定下量度扶貧措施成效的指標及如何深化計劃，例如扶貧措施落實後一段時間，該3類群組的人口有否減少、劏房戶成功上樓的數字、單親戶的就業率是否改善、家庭收入是否提升、婦女能外出就業的比例是否提高等。她又認為，保留貧窮線才可真正了解實際貧窮人口的數據，當局可考慮多訂數條貧窮線以作參考。

扶貧委員會委員、中文大學劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量在同一個電台節目中認為，訂立目標群扶貧針對性訂出政策較只設立一條貧窮線精準，政府訂出的3個類別，未必每個都要幫助，例如單親未必個個都貧窮，但如單親又住劏房，則有較大機會納入需要扶助的類別。

他續稱，以往政府以入息中位數訂立貧窮線，採取的是相對貧窮的概念，難以評估滅貧的成效，因為不論下多少功夫都會有一定數目的人口處於貧窮線以下。制訂滅貧措施要訂立絕對貧窮線，十年檢討一次，方能量度成本效益。