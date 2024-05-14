葵芳邨燒炭女死者任城巴站長　同事讚揚工作認真積極

葵芳邨昨日(13日)發生母子燒炭慘案，據知姓黃(59歲)女死者生前在城巴任職站長，於北角總站工作超過25年，惟今年農曆年間，她一次工作時不適，及後診斷患有心臟病後，一直休假至今。與其共事的同事對事件感到難過，指女死者工作認真積極，憶述以往女死者每每提及兒子均表現雀躍，不時分享自己為兒子炮製各種美食，一直不覺有異樣，未料發生悲劇。

案發昨晨11時許，患有智力障礙的姓陳(32歲)兒子因未有到庇護工場上班，負責人聯絡黃婦胞姐了解，胞姐於是上門探訪兩母子，揭發憾事已生。據悉，兩死者倒臥屋內同一張床上，身旁遺下已燒完的炭，救護員接報趕至，經檢驗後證實二人俱已死亡。人員在場檢獲遺書，得悉黃婦受身體病患困擾，懷疑有人擔心無力照顧兒子，一念之差攬子輕生。

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