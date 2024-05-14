內地新增8個赴港個人遊城市　旅發局將向旅客派200元優惠券

國家出入境管理局日前宣布增加8個個人遊訪港城市，由今個月27日開始申請。政府今日（14日）表示，新增的8個內地城市均為省會，人口超過3,800萬，GDP合共2萬8千億元人民幣，相信他們消費力及經濟收益將會非常大，預計可為本港帶來12至15億元收益，經濟增加價值約7至9億港元。

政府和旅發局將會準備一系列活動，包括旅發局將會向8個城市個人遊旅客派發200元優惠券、邀請他們的旅遊業界和媒體來港、透過內地社交媒體等推廣香港體驗和特色旅遊、以美食和盛事迎接他們。相信這次的擴張安排有多重意義，能為香港經濟增加龐大動力。

政府指8個城市當中，4個城市和香港有直航，而有航空公司增加來往哈爾濱及烏魯木齊航班的數目和密度，相信可以進一步增加過夜旅客；因增加的城市與香港距離較遠，可大幅增加人均消費，又能促進香港旅遊業提速提力。而新增的8個城市民族和宗教多元，喜愛的景點和消費方式改變，業界也要隨之改變，讓香港業界應變求變、創造創新，開發新旅遊產品。政府形容環境「汰弱留強」，業界要各展所長。而10月香港將舉行美酒佳餚巡禮，未來數個月也有不同盛事和活動，如6月舉行的中華文化節、7月書展等；下半年盛事名單亦會盡快公布。

根據國家出入境管理局公布，新增8個個人遊計劃的城市可赴港、澳，有關城市包括山西省太原、內蒙古自治區呼和浩特、黑龍江省哈爾濱、西藏自治區拉薩、甘肅省蘭州、青海省西寧、寧夏回族自治區銀川，及新疆維吾爾自治區烏魯木齊。