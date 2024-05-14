港駐倫敦經貿辦經理　涉委託同案2被告進行敵對活動

英國警方周一（13日）公布起訴3名男子涉嫌違反英國《國家安全法》，協助香港情報機構和進行外國干預。法庭文件顯示，被告的犯罪活動涉及在英國進行敵對活動來協助境外情報機構，被告Chung Biu Yuen（袁松彪）作為香港特區政府駐倫敦經貿辦行政經理，似乎有代表外國情報機構收集情報的職權，他委託同案被告Chi Leung Wai（衞志樑）和Matthew Trickett進行特定敵對活動，包括搜集情報、敵對監視、欺騙行為，以及強行進入目標對象的英國住址，主要目標相信是居英港人。

起訴書指，袁松彪在英國敵對國家活動中發揮不可或缺的作用。袁松彪和衞志樑的手機通訊紀錄顯示，袁松彪代表香港駐倫敦經貿辦與衞志樑存在一定任務關係，對話曾提及「我們的敵人」、需要消除「仇恨」等字眼。Matthew Trickett則是任務的主要貢獻者，他的手機有多份監視任務紀錄。各被告的財務紀錄亦顯示，由衞志樑開設的「D5 Security」保安公司曾於去年6月5日至今年1月31日期間，收取3筆來自香港駐倫敦經貿辦銀行帳戶的款項，合共9.55萬英鎊（約93.2萬港元）。D5 Security收到款項後，幾乎立即再轉帳給多人，包括Matthew Trickett名下保安公司「MTR Consultancy」。

盤問紀錄可見，袁松彪被捕後接受了4次問話，他指自己曾在香港警隊服務37年，於55歲退休，當時是警司。他現在與妻子、子女居於英國，更指自己「比起香港更喜歡英國」。他稱與衞志樑是朋友，二人認識4年，衞志樑負責香港駐倫敦經貿辦和香港官員訪英時的保安。袁松彪交代自己在經貿辦的工作除了行政，還有保安事務，所有保安工作經由衞志樑安排。袁松彪承認曾3度向衞志樑轉帳，因為對方未能從自己的銀行帳戶進行國際轉帳。

英國警方發現，部分敵對行為追溯至英國國安法去年12月20日生效前，包括自2021年起監視流亡英國的羅冠聰，其他監視目標包括劉祖廸、蒙兆達，時間在香港政府懸紅全球通緝他們後不久。