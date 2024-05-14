政府擬改社工註冊局組成　有委員指要確保修補有關缺失

社會工作者註冊局遭勞工及福利局局長孫玉菡發文點名批評，指該局行徑及決定嚴重偏離相關註冊條例的精神，並置社會整體利益於不顧，損害社工的專業和公信力，並列出「5宗罪」，包括以多數票批准曾干犯嚴重罪行人士申請社工註冊或續期申請等，認為有必要完善註冊局管治。社工註冊局委任委員范凱傑今日(14日)在電台節目指出，申請社工註冊人士是否有國家安全罪行相關的定罪紀錄，以及界定不同罪行是否屬於危害國安，註冊局至今並無機制辨識，認為並不合理。

他認為情況反映註冊局未能做到維護國家安全的責任，在運作決策上亦未能平衡公眾利益，政府要確保註冊局在新組成下，修補有關缺失。孫玉菡早前不點名批評社工註冊局，委任正由法庭處理暴動控罪的「陣地社工」成員陳虹秀加入註冊局。

政府今日(14日)被問到相關事件時回應稱，絕對支持在目前系統上需要撥亂反正，矯正系統不完善的任何措施，有信心勞工及福利局在相關方面有充分認識和掌握，局方會適當處理事件。

陳虹秀在本台節目指，法庭曾經裁決她暴動罪表證不成立，現在案件雖然要發還重審，但仍未知結果，若現時被剝奪為業界出一分力的權利，將感到可惜。